Cina, maestra condannata a morte: la vendetta sui bambini (Di martedì 29 settembre 2020) condannata a morte in Cina la maestra che lo scorso anno aveva tentato di uccidere alcuni bambini a Jiaozu: la sentenza Arriva la sentenza dalla Cina. Secondo quanto riportato dalla BBC, il tribunale cinese ha condannato a morte la donna che aveva tentato di uccidere 23 bambini a Jiazou l’anno scorso. L’episodio è avvenuto nella … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 29 settembre 2020)inlache lo scorso anno aveva tentato di uccidere alcunia Jiaozu: la sentenza Arriva la sentenza dalla. Secondo quanto riportato dalla BBC, il tribunale cinese ha condannato ala donna che aveva tentato di uccidere 23a Jiazou l’anno scorso. L’episodio è avvenuto nella … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

SkyTG24 : Cina, maestra condannata a morte: aveva avvelenato 25 bambini - misorottarcazzo : In Cina una maestra ha avvelenato i suoi 25 alunni per vendetta.....ma cosa sta succedendo, il mondo è sempre stato pieno di pazzi? - FulviaFrongia : RT @SkyTG24: Cina, maestra condannata a morte: aveva avvelenato 25 bambini - mauro40981997 : RT @samdcarta: Maestra avvelena 25 bambini dell'asilo con il nitrato di sodio per vendetta: condannata a morte in Cina - samdcarta : Maestra avvelena 25 bambini dell'asilo con il nitrato di sodio per vendetta: condannata a morte in Cina… -