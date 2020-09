The Last of Us Parte II e l'attesa per la modalità multiplayer: 'ne varrà la pena' promette Neil Druckmann (Di lunedì 28 settembre 2020) Molti fan di Naughty Dog speravano che la recente celebrazione di The Last of Us avrebbe portato con sé anche una rivelazione della tanto attesa componente multiplayer di The Last of Us: Part II. Questo non è accaduto, tuttavia Neil Druckmann ha commentato il progetto mentre i festeggiamenti volgevano al termine.Su Twitter, il vicepresidente di Naughty Dog ha detto ai fan di essere pazienti perché ne varrà la pena. "Grazie a tutti i meravigliosi fan per l'incredibile #TheLastofUsDay! La vostra positività e il vostro amore sono incredibilmente stimolanti. Oh ... e riguardo a quell'altra cosa ... siate pazienti. Ne varrà la pena." Nel settembre 2019, lo ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 28 settembre 2020) Molti fan di Naughty Dog speravano che la recente celebrazione di Theof Us avrebbe portato con sé anche una rivelazione della tantocomponentedi Theof Us: Part II. Questo non è accaduto, tuttaviaha commentato il progetto mentre i festeggiamenti volgevano al termine.Su Twitter, il vicepresidente di Naughty Dog ha detto ai fan di essere pazienti perché ne; la. "Grazie a tutti i meravigliosi fan per l'incredibile #TheofUsDay! La vostra positività e il vostro amore sono incredibilmente stimolanti. Oh ... e riguardo a quell'altra cosa ... siate pazienti. Ne; la." Nel settembre 2019, lo ...

