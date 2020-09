Piazza Affari si muove in territorio positivo | in sintonia con l’Europa

(Di lunedì 28 settembre 2020) (Teleborsa) – Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, al pari delle principali Borse Europee, spinta dalla buona performance dei titoli bancari ed industriali. Resta tuttavia la cautela per il quadro immutato sulla diffusione del Covid-19, ma le indicazioni positive giunte dalla Cina contribuiscono a rasserenare il sentiment degli investitori. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,28%. Sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.858,5 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,62%. Invariato lo spread, che si posiziona a +141 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,89%. Tra le principali Borse europee ottima performance per Francoforte, che registra un progresso del 2,67%, ...

infoiteconomia : Piazza Affari, semestrali della settimana (dal 28 al 30 settembre 2020) - fisco24_info : Borsa: Europa tonica attende Wall Street, Milano +1,9%: A Piazza Affari corrono Unicredit e Mediobanca - pelias01 : Meno banche più industria, il virus ridisegna Piazza Affari (A&F) Conte (Anasf): “Prima sfida, riallocare la liquid… - nordesteconomia : Torna lo spettro della revoca su Aspi, Atlantia in calo a Piazza Affari - Nord Est Economia - ansa_economia : Borsa: Europa ben intonata, Milano +1,8%. A Piazza Affari in calo Atlantia, sale l'euro sul dollaro #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Piazza Affari

Il Messaggero

(Teleborsa) - Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, al pari delle principali Borse Europee, spinta dalla buona performance dei titoli bancari ed industriali. Resta tuttavia la cautela per il ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 set - Gli indici europei sono in netto rialzo a meta' seduta, spinti dagli acquisti sui bancari e sui ...