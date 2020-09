Patrick Zaky ancora in carcere | ennesimo rinvio

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 28 settembre 2020) Patrick Zaky resta ancora in carcere. È stata rinviata, ancora una volta, al 7 ottobre l’udienza sul prolungamento della custodia cautelare per lo studente egiziano dell’università di Bologna, detenuto in Egitto per «propaganda sovversiva su Facebook». Al momento del rinvio, Patrick Zaky non era presente in aula «per motivi di sicurezza», che secondo quanto ha riferito all’Ansa, uno dei legali dello studente egiziano, Hoda Nasrallah, sarebbero legati a un «sanguinoso tentativo di evasione di condannati a morte» avvenuto giorni fa dal carcere di Tora, all’estrema periferia sud del Cairo, dove è detenuto lo studente.