Militare muore in mare per salvarli ma loro: “Non dite cazz*te, ci siamo salvati da soli” (Di lunedì 28 settembre 2020) Dopo la morte del sottufficiale Aurelio Visalli, i social si sono scatenati contro i due ragazzi salvati e sopravvissuti. Ma i fatti potrebbero essere andati diversamente. Milazzo è in lutto per la morte di Aurelio Visalli, il sottufficiale della Capitaneria morto in mare mentre stava cercando di soccorrere due adolescenti sopraffatti tra le onde. Ma … L'articolo Militare muore in mare per salvarli ma loro: “Non dite cazz*te, ci siamo salvati da soli” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 28 settembre 2020) Dopo la morte del sottufficiale Aurelio Visalli, i social si sono scatenati contro i due ragazzie sopravvissuti. Ma i fatti potrebbero essere andati diversamente. Milazzo è in lutto per la morte di Aurelio Visalli, il sottufficiale della Capitaneria morto inmentre stava cercando di soccorrere due adolescenti sopraffatti tra le onde. Ma … L'articoloinperma: “Non, cida soli” proviene da leggilo.org.

QdSit : A Milazzo guardacoste eroe si tuffa per salvare un ragazzino e muore nel mare in tempesta. Aurelio Visalli viveva a… - KiaraFarigu : MILITARE DELLA GUARDIA COSTIERA MUORE PER SALVARE UN RAGAZZO CHE AVEVA SFIDATO IL MARE - vivereitalia : Milazzo: si tuffa per salvare un ragazzo, militare muore annegato in mare - juornoit : #Juorno #marinaio della Guardia Costiera eroe muore dopo aver salvato due ragazzi in difficoltà tra le onde - paolochiariello : @guardiacostiera #Juorno #marinaio della Guardia Costiera eroe muore dopo aver salvato due ragazzi in difficoltà tr… -