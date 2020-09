Meghan Markle va in tv con i pantaloni: inquadrata sul divano con… “ma che fa?” [FOTO] (Di lunedì 28 settembre 2020) Adesso che Harry e Meghan hanno rinunciato al titolo dei Windsor, la duchessa di Sussex sta diventando sempre meno royal. Adesso che Meghan Markle non è una reale inglese “all’attivo” sta facendo degli interventi su argomenti solitamente vietati dall’etichetta, ma non è tutto perché anche il suo modo di vestire è cambiato. Meghan Markle: fa un’apparizione speciale in tv e stupisce con il look Qualche settimana fa Buckingham Palace aveva preso le distanze da un messaggio politico rilasciato da Meghan ed Harry, trasmesso dalla ABC, in cui parlavano dell’importanza del voto. Un appello ai cittadini americani, in cui la coppia è sembrata schierata contro Donald Trump. Non contenta, Meghan è ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 28 settembre 2020) Adesso che Harry ehanno rinunciato al titolo dei Windsor, la duchessa di Sussex sta diventando sempre meno royal. Adesso chenon è una reale inglese “all’attivo” sta facendo degli interventi su argomenti solitamente vietati dall’etichetta, ma non è tutto perché anche il suo modo di vestire è cambiato.: fa un’apparizione speciale in tv e stupisce con il look Qualche settimana fa Buckingham Palace aveva preso le distanze da un messaggio politico rilasciato daed Harry, trasmesso dalla ABC, in cui parlavano dell’importanza del voto. Un appello ai cittadini americani, in cui la coppia è sembrata schierata contro Donald Trump. Non contenta,è ...

