I robottoni più mitici degli anni ’70 e ’80

(Di lunedì 28 settembre 2020) I, gigantesche creature meccaniche partorite dalla sfrenata immaginazioneautori di manga e cartoni giapponesi per difendere il popolo del Sol Levante dai nemici (nazisti, alieni, cyborg…), sono i più grandi miti dei bambini vissuti negli’70 e ’80. Da quando il Maestro Go Nagai, in un momento di frustrazione, immaginò l’enorme robot destinato a diventare famoso con il nome di Mazinger, in tanti abbiamo sognato di pilotare un mecha, siamo cresciuti giocando con la sua versione giocattolo e da grandi abbiamo speso un sacco di soldi per collezionare miniature e simili. La seconda metà’80, con l’avvento di Gundam, della Patlabor, di Appleseed e così via, l’elemento fantascientifico più estremo e fantasioso ...