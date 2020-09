Conte: "Il reddito di cittadinanza va cambiato. Una soluzione entro sei mesi" (Di lunedì 28 settembre 2020) “Voglio che una soluzione sia operativa entro sei mesi, il reddito di cittadinanza in questo modo rischia di essere una misura assistenziale senza progettualità”. È questa l’idea di Giuseppe Conte, secondo il Corriere della Sera. È con taglio molto decisionista che il presidente del Consiglio ha preso in mano il dossier sul reddito di cittadinanza e le politiche attive sul lavoro (incontro fra domanda e offerta di impiego, fra aziende e disoccupati), ha chiesto alla Catalfo e a Parisi di collaborare invece di litigare e ha stigmatizzato che a distanza di un anno e mezzo dall’introduzione del reddito non esista traccia di un sistema unico e nazionale informatico che dovrebbe aiutare ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 settembre 2020) “Voglio che unasia operativasei, ildiin questo modo rischia di essere una misura assistenziale senza progettualità”. È questa l’idea di Giuseppe, secondo il Corriere della Sera. È con taglio molto decisionista che il presidente del Consiglio ha preso in mano il dossier suldie le politiche attive sul lavoro (incontro fra domanda e offerta di impiego, fra aziende e disoccupati), ha chiesto alla Catalfo e a Parisi di collaborare invece di litigare e ha stigmatizzato che a distanza di un anno e mezzo dall’introduzione delnon esista traccia di un sistema unico e nazionale informatico che dovrebbe aiutare ...

