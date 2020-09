A Roma un uomo si è barricato in casa e minaccia di far esplodere una bomba (Di lunedì 28 settembre 2020) AGI - Un uomo di 41 anni agli arresti domiciliari si è barricato in casa in via Annio Felice, nel quartiere Romano di Tor Marancia e minaccia di far esplodere un ordigno che dice di avere con sé. Secondo quanto si è appreso, poco dopo le 18, quando i carabinieri si sono presentati per un controllo di routine, l'uomo si è rifiutato di farli entrare e ha minacciato di far esplodere una bomba. Sul posto sono intervenuti 5 camion di vigili del fuoco, tra i quali un'autoscala e una unità per le emergenze con esplosivi. Un mediatore dei carabinieri sta cercando di far desistere l'uomo, ma le forze speciali sono pronte a intervenire se fosse ... Leggi su agi (Di lunedì 28 settembre 2020) AGI - Undi 41 anni agli arresti domiciliari si èinin via Annio Felice, nel quartiereno di Tor Marancia edi farun ordigno che dice di avere con sé. Secondo quanto si è appreso, poco dopo le 18, quando i carabinieri si sono presentati per un controllo di routine, l'si è rifiutato di farli entrare e hato di faruna. Sul posto sono intervenuti 5 camion di vigili del fuoco, tra i quali un'autoscala e una unità per le emergenze con esplosivi. Un mediatore dei carabinieri sta cercando di far desistere l', ma le forze speciali sono pronte a intervenire se fosse ...

Affaritaliani : Corruzione in Acea, Lanzalone nei guai L'uomo della Raggi a rischio processo - poliziadistato : Era un uomo di 53 anni il responsabile sui social delle offese choc a @LAnnibali Sfruttando un profilo fake e conn… - Agenzia_Ansa : Aggredisce due #carabinieri, uno spara e lo uccide. E' accaduto nella notte a #Roma, nei pressi dell' #Eur. L'uomo,… - bfogli1 : RT @Agenzia_Italia: A Roma un uomo si è barricato in casa e minaccia di far esplodere una bomba - Lupetto979 : Non ho voluto aprire il tweet della @OfficialASRoma per non farmi salire il veleno! Altro esempio di vero Uomo e pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma uomo Roma, uomo si barrica in casa e minaccia di far esplodere una bomba TGCOM Roma, uomo si barrica in casa e minaccia di far esplodere una bomba

Momenti di paura alla periferia di Roma. Un uomo, che risulta agli arresti domiciliari, si è barricato in casa, nel quartiere di Tor Marancia, e minaccia di far esplodere un ordigno che dice di avere.

A Roma un uomo si è barricato in casa e minaccia di far esplodere una bomba

AGI - Un uomo di 41 anni agli arresti domiciliari si è barricato in casa in via Annio Felice, nel quartiere romano di Tor Marancia e minaccia di far esplodere un ordigno che dice di avere con sé. Seco ...

Momenti di paura alla periferia di Roma. Un uomo, che risulta agli arresti domiciliari, si è barricato in casa, nel quartiere di Tor Marancia, e minaccia di far esplodere un ordigno che dice di avere.AGI - Un uomo di 41 anni agli arresti domiciliari si è barricato in casa in via Annio Felice, nel quartiere romano di Tor Marancia e minaccia di far esplodere un ordigno che dice di avere con sé. Seco ...