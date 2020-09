Pavia, bimba in coma a 14 mesi: tracce di droga nelle urine (Di domenica 27 settembre 2020) Degli ultimi minuti la drammatica notizia di una bambina di poco più di un anno che sarebbe in coma al Policlinico San Matteo di Pavia. Stando a quanto riportano le fonti, i medici avrebbero trovato sostanze stupefacenti nelle urine della neonata: immediatamente sono scattate le misure del Tribunale dei Minori. bimba di 14 mesi in coma a Pavia Secondo quanto riportato inizialmente dalla Provincia Pavese, la vittima di questa vicenda sarebbe una bambina di 14 mesi che vive nella zona della Lomellina, nel pavese. Da qui i genitori, di cui non sono state al momento divulgate generalità, l’avrebbero portata al Policlinico San Matteo di Pavia, perchè la bambina sarebbe caduta in un sonno ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 27 settembre 2020) Degli ultimi minuti la drammatica notizia di una bambina di poco più di un anno che sarebbe inal Policlinico San Matteo di. Stando a quanto riportano le fonti, i medici avrebbero trovato sostanze stupefacentidella neonata: immediatamente sono scattate le misure del Tribunale dei Minori.di 14inSecondo quanto riportato inizialmente dalla Provincia Pavese, la vittima di questa vicenda sarebbe una bambina di 14che vive nella zona della Lomellina, nel pavese. Da qui i genitori, di cui non sono state al momento divulgate generalità, l’avrebbero portata al Policlinico San Matteo di, perchè la bambina sarebbe caduta in un sonno ...

