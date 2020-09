Ghostbusters: Legacy "è ciò che i fan speravano di vedere" dice Ernie Hudson (Di domenica 27 settembre 2020) A proposito di Ghostbusters: Legacy, l'attore Ernie Hudson ha parlato del nuovo film della saga degli acchiappafantasmi, definendolo come 'ciò che i fan speravano di vedere'. L'attore Ernie Hudson ha definito Ghostbusters: Legacy, nuovo film della saga diretta da Ivan Reitman, come "ciò che i fan speravano di vedere", raccontando l'entusiasmo provato nel tornare ad interpretare il suo personaggio, Winston Zeddemore, a trent'anni di distanza dall'ultima volta. Se già nella prima metà del 2020 la curiosità per Ghostbusters: Legacy era tanta, ora che l'uscita del film ... Leggi su movieplayer (Di domenica 27 settembre 2020) A proposito di, l'attoreha parlato del nuovo film della saga degli acchiappafantasmi, definendolo come '; che i fandi'. L'attoreha definito, nuovo film della saga diretta da Ivan Reitman, come "; che i fandi", raccontando l'entusiasmo provato nel tornare ad interpretare il suo personaggio, Winston Zeddemore, a trent'anni di distanza dall'ultima volta. Se già nella prima metà del 2020 la curiosità perera tanta, ora che l'uscita del film ...

In vista del terzo film, in uscita nel 2021, a Ray Parker Jr. viene chiesto se fosse stato contattato dalla produzione di Ghostbusters: Legacy. Ecco la sua risposta:"No. Magari per uno dei film ...

In vista del terzo film, in uscita nel 2021, a Ray Parker Jr. viene chiesto se fosse stato contattato dalla produzione di Ghostbusters: Legacy. Ecco la sua risposta:"No. Magari per uno dei film ..."