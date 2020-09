Firenze, incendio motorini in piazza Davanzati: denunciati due ragazzi. Uno portato in caserma dalla mamma (Di domenica 27 settembre 2020) I due denunciati sarebbe stati individuati attraverso le telecamere fisse. Ma uno si è addirittura autodenunciato ai carabinieri: è stata la mamma a farlo confessare e ad accompagnarlo in caserma. Ora gli inquirenti cercano di capire quale ruolo avrebbero avuto i loro amici, ossia gli altri componenti di un gruppetto che, a quanto pare da mesi, avevano preso l'abitudine di sostare in piazza Davanzati. Danni sul retro del cinema Odeon e della discoteca Yab Yum Leggi su firenzepost (Di domenica 27 settembre 2020) I duesarebbe stati individuati attraverso le telecamere fisse. Ma uno si è addirittura autodenunciato ai carabinieri: è stata laa farlo confessare e ad accompagnarlo in. Ora gli inquirenti cercano di capire quale ruolo avrebbero avuto i loro amici, ossia gli altri componenti di un gruppetto che, a quanto pare da mesi, avevano preso l'abitudine di sostare in. Danni sul retro del cinema Odeon e della discoteca Yab Yum

Ieri pomeriggio rogo in pieno centro a Firenze: denunciati due minorenni. La questione penale e risarcitoria chiarita dal nostro avvocato Roberto Visciola ...

I due denunciati sarebbe stati individuati attraverso le telecamere fisse. Ma uno si è addirittura autodenunciato ai carabinieri: è stata la mamma a farlo confessare e ad accompagnarlo in caserma.

