F1 GP Russia Sochi 2020 | Stroll | “Leclerc andava punito”

(Di domenica 27 settembre 2020) Lanceha parlato al termine del GP diche lo ha visto costretto al ritiro dopo un contatto fatale con Charles Leclerc: “Ho fatto una grande partenza, ero settimo al momento della collisione e sulle gomme avrei avuto scelta libera – spiega il canadese convinto che avrebbe potuto fare una grande gara – Purtroppo è andata diversamente perché Leclerc mi ha colpito alla posteriore destra nel primo giro. Sono molto sorpreso che non abbia ricevuto una penalità, perché gli ho lasciato molto spazio e avrebbe potuto evitare il contatto non andando così largo in uscita”. Ha dettoche pensa adesso all’appuntamento del Nürburgring.