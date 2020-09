Commisso su Ribery | “Io invecchio | lui no E’ un artista”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 27 settembre 2020) Il patron della Fiorentinaai microfoni di Sky ha esaltato, queste le sue parole per l’attaccante francese: “Lui è un artista. Il primo ad arrivare agli allenamenti, un grande lavoratore. Ha un dono naturale, lo abbiamo portato in Italia un anno fa, ha ricevuto un’altra standing ovation dopo quella di un anno fa contro il Milan. Io, lui no”. Foto: twitter Fiorentina L'articolosu: “Io, lui no. E’ un artista” proviene da Alfredo Pedullà.