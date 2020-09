Calciomercato Juventus, un posto per due: il punto su Chiesa e Correa (Di domenica 27 settembre 2020) La Juventus è pronta ad entrare nel rush finale di Calciomercato con le idee ben chiare: rifinire al meglio la rosa per Andrea Pirlo. La dirigenza bianconera starebbe cercando di mettere nelle mani del tecnico una rosa completa in tutti i reparti, sia in quantità che in qualità. Ciò però, passa anche dalle cessioni, e su questo fronte i nomi più adocchiati sarebbero quelli di Douglas Costa e Sami Khedira, per motivi analoghi ma in modalità estremamente diverse. Lo spazio liberato da queste due possibili uscite, sia economico che di liste, potrebbe permettere alla Juve di realizzare un ultimo colpo importante. Paratici e Nedved vorrebbero inserire l’ultimo innesto nel reparto offensivo, con altri due nomi che sarebbero nelle idee dei dirigenti: Federico Chiesa e Joaquin ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 27 settembre 2020) Laè pronta ad entrare nel rush finale dicon le idee ben chiare: rifinire al meglio la rosa per Andrea Pirlo. La dirigenza bianconera starebbe cercando di mettere nelle mani del tecnico una rosa completa in tutti i reparti, sia in quantità che in qualità. Ciò però, passa anche dalle cessioni, e su questo fronte i nomi più adocchiati sarebbero quelli di Douglas Costa e Sami Khedira, per motivi analoghi ma in modalità estremamente diverse. Lo spazio liberato da queste due possibili uscite, sia economico che di liste, potrebbe permettere alla Juve di realizzare un ultimo colpo importante. Paratici e Nedved vorrebbero inserire l’ultimo innesto nel reparto offensivo, con altri due nomi che sarebbero nelle idee dei dirigenti: Federicoe Joaquin ...

DiMarzio : #Juventus, le parole di #Morata in conferenza stampa ?? - DiMarzio : #Morata alla #Juve, ci siamo; ultimi dettagli da sistemare. Cifre e formula dell’affare con l’#Atletico - DiMarzio : #Calciomercato #Genoa, accordo vicino con la #Juventus per #Pellegrini Si continua a lavorare per la pista… - Mediagol : #Calciomercato #Juventus, #Rugani verso il West Ham: contatti avviati, può davvero dare l’addio. Le novità - Mediagol : #Calciomercato #Juventus, Rugani verso il West Ham: contatti avviati, può davvero dare l'addio. Le novità… -