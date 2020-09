Zingaretti, ‘Lockdown? Se non rispettiamo le regole andremo a finire lì…’ (Di sabato 26 settembre 2020) Coronavirus, il Presidente della Regione Lazio e segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti non esclude un lockdown. “Non escludo nulla“, ha dichiarato il Segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti parlando di un possibile lockdown alla luce della diffusione del coronavirus. Nicola ZingarettiCoronavirus, Zingaretti: “Lockdown? Se non rispettiamo le regole andiamo a finire lì” Rispondendo a una domanda di Luca Telese all’evento Riparte l’Italia, Nicola Zingaretti ha commentato l’ipotesi di un nuovo lockdown alla luce dell’emergenza coronavirus che continua a tenere banco in Italia. “Non escludo nulla, se non rispettiamo le regole ... Leggi su newsmondo (Di sabato 26 settembre 2020) Coronavirus, il Presidente della Regione Lazio e segretario del Partito democratico Nicolanon esclude un lockdown. “Non escludo nulla“, ha dichiarato il Segretario del Partito democratico Nicolaparlando di un possibile lockdown alla luce della diffusione del coronavirus. NicolaCoronavirus,: “Lockdown? Se nonleandiamo alì” Rispondendo a una domanda di Luca Telese all’evento Riparte l’Italia, Nicolaha commentato l’ipotesi di un nuovo lockdown alla luce dell’emergenza coronavirus che continua a tenere banco in Italia. “Non escludo nulla, se nonle...

LegaSalvini : ZINGARETTI “NON ESCLUDE” UN NUOVO LOCKDOWN. L’EMERGENZA PERMANENTE PIACE A CHI TEME DI PERDERE IL POTERE AVENDO CON… - Corriere : Zingaretti: «Nuovo lockdown? Senza regole andiamo a finire lì» - HuffPostItalia : Nicola Zingaretti: 'Lockdown? Se non rispettiamo le regole finiamo lì' - RodValentin2 : RT @fattoquotidiano: Zingaretti: “Nuovo lockdown? Non escludo nulla, se non rispettiamo le regole finiamo lì” - irritatrix : RT @LegaSalvini: ZINGARETTI “NON ESCLUDE” UN NUOVO LOCKDOWN. L’EMERGENZA PERMANENTE PIACE A CHI TEME DI PERDERE IL POTERE AVENDO CONTRO LA… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti ‘Lockdown Coronavirus: Wp, Trump annuncerà uso plasma convalescente contro covid Affaritaliani.it