Supercoppa 2020 vince Sir Safety Conad Perugia (Di sabato 26 settembre 2020) al tie break con Civitanova. I parziali: Cucine Lube Civitanova – Sir Safety Conad Perugia 2-3 (25-22, 23-25, 19-25, 25-19, 14-16). Ieri all’ AGSM Forum di Verona, la finalissima del primo titolo maschile per la stagione 2020/2021 è andata in mano a Perugia. 44 sfide totali. 22 vinte dalla Cucine Lube Civitanova e 22 dalla Sir Safety Conad Perugia La partita è stata trasmessa in diretta su Rai 2 ed è durata 2 ore e 22 minuti. L’allenatore del Perugia Heynen ha schierato in campo Travica e Vernon-Evans, centrali Ricci e Solé, Leon-Plotnytskyi schiacciatori e Colaci libero. Dall’altra parte Coach De Giorgi ha aperto le danze con De Cecco al palleggio e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 settembre 2020) al tie break con Civitanova. I parziali: Cucine Lube Civitanova – Sir2-3 (25-22, 23-25, 19-25, 25-19, 14-16). Ieri all’ AGSM Forum di Verona, la finalissima del primo titolo maschile per la stagione/2021 è andata in mano a. 44 sfide totali. 22 vinte dalla Cucine Lube Civitanova e 22 dalla SirLa partita è stata trasmessa in diretta su Rai 2 ed è durata 2 ore e 22 minuti. L’allenatore delHeynen ha schierato in campo Travica e Vernon-Evans, centrali Ricci e Solé, Leon-Plotnytskyi schiacciatori e Colaci libero. Dall’altra parte Coach De Giorgi ha aperto le danze con De Cecco al palleggio e ...

