Rassegna stampa 26 settembre | tampone e certificato per il rientro in classe

Leggi su anteprima24

(Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Boom di contagi in Campania con il riconfermato presidente della Regione, De Luca, che ha deciso di correre nuovamente ai ripari. Mascherine obbligatorie all’aperto per tutto il giorno ma, se i numeri dovessero, aumentare, potrebbe adottare altre restrizione. E la situazione in divenire, per quanto riguarda il coronavirus, tocca anche la scuola che ha riaperto da poco. Doppioper chi rientra in aula. See image gallery at anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it.