Per i Cinque Stelle è giunta l'ora della verità: tornare alle origini o salvare esecutivo e poltrone (Di sabato 26 settembre 2020) Al di là delle apparenze e di molte buffonate, la politica è una cosa seria specie se a renderla tale ci si mettono la pandemia e una dura recessione economica e sociale. In un contesto di questo tipo, per il M5S non poteva non arrivare l'ora della verità. La loro assemblea è stata insieme una riunione politica e una seduta psicoanalitica derivante da una questione di fondo: dalla posizione con cui il M5S è nato e si è sviluppato nella politica italiana sino al 2018 e la sua condizione attuale c'è un autentico abisso. L'intuizione geniale di Beppe Grillo e Casaleggio è stata quella di costruire dall'alto, attraverso le sortite mediatiche di un comico stravagante e la piattaforma Rousseau costruita ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) Al di là delle apparenze e di molte buffonate, la politica; una cosa seria specie se a renderla tale ci si mettono la pandemia e una dura recessione economica e sociale. In un contesto di questo tipo, per il M5S non poteva non arrivare l'ora;. La loro assemblea; stata insieme una riunione politica e una seduta psicoanalitica derivante da una questione di fondo: dalla posizione con cui il M5S; nato e si; sviluppato nella politica italiana sino al 2018 e la sua condizione attuale c'; un autentico abisso. L'intuizione geniale di Beppe Grillo e Casaleggio; stata quella di costruire dall'alto, attraverso le sortite mediatiche di un comico stravagante e la piattaforma Rousseau costruita ...

matteorenzi : Bella serata a #Napoli, tra l’arcobaleno e la pizza, per festeggiare il risultato di @ItaliaViva alle regionali. In… - borghi_claudio : ...guardiamo gli altri partiti del cdx. Ebbene, PAGNONCELLI prevedeva Fratelli d'Italia al 10,2% e anch'essi hanno… - HuffPostItalia : 'Cinque giorni per un tampone, si rischia il blocco del Paese': l'allarme dei pediatri - FedeObliqua : I primi che voglio vedere essere fatti fuori sono quelli che suonano il clacson perché in coda nel traffico non ava… - smaketti : RT @Cataldi_Rettore: Notizia inesatta. L'esame è stato fatto cinque gorni fa ma le prove non sono state corrette. Dunque l'esame non si sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Per Cinque Covid, allarme dei pediatri: «Cinque giorni per i tamponi, rischio blocco totale» Il Messaggero Nissan Ariya: per la prima volta al mondo, svelato in Italia il nuovo crossover elettrico

Cinque i livelli di potenza ... ma gli ordini iniziano da gennaio, data per la quale dovrebbe essere pronto il listino. Saranno 10 le tinte disponibili per la carrozzerie, sei bicolore con ...

MMD: Andrea Pompilio rilancia il womenswear

«This year womenswear is reborn». Dopo cinque anni. Quello di Andrea Pompilio è un messaggio chiaro che parla di rinascita e accompagna una collezione doppia, pur sempre snella nel numero di pezzi. Si ...

Cinque i livelli di potenza ... ma gli ordini iniziano da gennaio, data per la quale dovrebbe essere pronto il listino. Saranno 10 le tinte disponibili per la carrozzerie, sei bicolore con ...«This year womenswear is reborn». Dopo cinque anni. Quello di Andrea Pompilio è un messaggio chiaro che parla di rinascita e accompagna una collezione doppia, pur sempre snella nel numero di pezzi. Si ...