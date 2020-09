Ministro tedesco Gerd Muller: “Lockdown ucciderà più del Covid-19” (Di sabato 26 settembre 2020) Il Ministro tedesco per la cooperazione e lo sviluppo economico, Gerd Muller, ha avvertito che le misure di blocco in tutto il mondo finiranno per uccidere più persone del Coronavirus stesso. In un’intervista al quotidiano tedesco Handelsblatt, Muller ha avvertito che la risposta alla pandemia globale ha provocato “una delle più grandi” crisi di fame e povertà della storia.Muller ha avvertito che ulteriori danni saranno arrecati se le misure draconiane continueranno ad essere emanate dai governi. “Ci aspettiamo altri 400.000 decessi per malaria e HIV quest’anno nel solo continente africano”, ha sottolineato Muller, aggiungendo che “mezzo milione in più ... Leggi su databaseitalia (Di sabato 26 settembre 2020) Ilper la cooperazione e lo sviluppo economico,, ha avvertito che le misure di blocco in tutto il mondo finiranno per uccidere più persone del Coronavirus stesso. In un’intervista al quotidianoHandelsblatt,ha avvertito che la risposta alla pandemia globale ha provocato “una delle più grandi” crisi di fame e povertà della storia.ha avvertito che ulteriori danni saranno arrecati se le misure draconiane continueranno ad essere emanate dai governi. “Ci aspettiamo altri 400.000 decessi per malaria e HIV quest’anno nel solo continente africano”, ha sottolineato, aggiungendo che “mezzo milione in più ...

