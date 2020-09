Merano, in tre per la replica (Di sabato 26 settembre 2020) È il giorno del gran premio, domani a Merano: dodici partenti, tra i quali i vincitori delle ultime tre edizioni, e cioé Al Bustan, 2017,, Le Costaud, 2018, e L'Estran, 2019,. Corsa molto aperta, sui ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 26 settembre 2020) È il giorno del gran premio, domani a: dodici partenti, tra i quali i vincitori delle ultime tre edizioni, e cioé Al Bustan, 2017,, Le Costaud, 2018, e L'Estran, 2019,. Corsa molto aperta, sui ...

lavocedelne : Coronavirus, altri 23 positivi in Trentino, 52 casi in Alto Adige. Chiusa scuola a Merano - BabieElli : RT @SaltoBz: Forti raffiche di vento, un albero caduto su tre auto, una mamma e il suo bambino di tre anni feriti lievemente. Cos'è success… - SaltoBz : Forti raffiche di vento, un albero caduto su tre auto, una mamma e il suo bambino di tre anni feriti lievemente. Co… - Mosange : RT @TgrAltoAdige: #Maltempo. Un albero è finito su tre auto in piazza Mazzini a #Merano per le forti raffiche di vento. In una c'era una fa… - ninda1952 : RT @TgrAltoAdige: #Maltempo. Un albero è finito su tre auto in piazza Mazzini a #Merano per le forti raffiche di vento. In una c'era una fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Merano tre Merano, in tre per la replica Corriere dello Sport Merano, in tre per la replica

È il giorno del gran premio, domani a Merano: dodici partenti, tra i quali i vincitori delle ultime tre edizioni, e cioé Al Bustan (2017), Le Costaud (2018) e L’Estran (2019). Corsa molto aperta, sui ...

Dall'Alto Adige alla Sicilia, ecco il week-end di trotto e galoppo

Fine settimana di corse negli ippodromi: emozioni al via dal pomeriggio di sabato 26 settembre, ecco gli appuntamenti. Iniziano alle 14 di sabato 26 settembre, le emozioni delle corse dei cavalli, qua ...

È il giorno del gran premio, domani a Merano: dodici partenti, tra i quali i vincitori delle ultime tre edizioni, e cioé Al Bustan (2017), Le Costaud (2018) e L’Estran (2019). Corsa molto aperta, sui ...Fine settimana di corse negli ippodromi: emozioni al via dal pomeriggio di sabato 26 settembre, ecco gli appuntamenti. Iniziano alle 14 di sabato 26 settembre, le emozioni delle corse dei cavalli, qua ...