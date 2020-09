Formazioni ufficiali Sampdoria-Benevento | Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di sabato 26 settembre 2020) Ledi, match valido per la seconda giornata della. I blucerchiati vanno subito alla ricerca di riscatto in seguito al pesante 3-0 patito all’Allianz Stadium contro la Juventus. Per i sanniti invece si tratterà del debutto in campionato, visto che il loro primo impegno previsto dal calendario contro l’Inter è stato rinviato al 30 settembre per consentire ai nerazzurri di recuperare energie dopo le fatiche di agosto in Europa League e preparare la nuova stagione. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 18:00 di sabato 26 settembre. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli approfondimenti. Ecco le...