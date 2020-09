F.1, GP Russia - Pole per Hamilton, incidente per Vettel (Di sabato 26 settembre 2020) Lewis Hamilton ha conquistato la Pole position del Gran Premio di Russia, decima prova del Mondiale di Formula 1 2020. L'inglese della Mercedes segna così la Pole numero 96 della sua carriera, dopo una qualifica in cui ha rischiato di restare fuori in Q2 per una serie di coincidenze. Il numero 44 è stato sotto inchiesta per un taglio di curva, ma dopo essere stato a colloquio con i commissari, questi hanno deciso di non penalizza l'inglese perché non aveva ottenuto nessun vantaggio da quell'azione.Le parole del Poleman. Una volta sceso dalla sua monoposto, Hamilton ha salutato i tifosi sulle tribune e ha poi commentato: "Mi sono mancati i tifosi. Spero tutti stiano indossando la mascherina e siano al sicuro. Sono orgoglioso del sostegno che sto ricevendo. Questa ... Leggi su quattroruote (Di sabato 26 settembre 2020) Lewisha conquistato laposition del Gran Premio di, decima prova del Mondiale di Formula 1 2020. L'inglese della Mercedes segna così lanumero 96 della sua carriera, dopo una qualifica in cui ha rischiato di restare fuori in Q2 per una serie di coincidenze. Il numero 44 è stato sotto inchiesta per un taglio di curva, ma dopo essere stato a colloquio con i commissari, questi hanno deciso di non penalizza l'inglese perché non aveva ottenuto nessun vantaggio da quell'azione.Le parole delman. Una volta sceso dalla sua monoposto,ha salutato i tifosi sulle tribune e ha poi commentato: "Mi sono mancati i tifosi. Spero tutti stiano indossando la mascherina e siano al sicuro. Sono orgoglioso del sostegno che sto ricevendo. Questa ...

