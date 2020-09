Detenzione ai fini di spaccio, denunciato un 30enne irpino (Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMorra de Sanctis(Av) – Un trentenne di Morra de Sanctis è stato denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi poiché ritenuto responsabile di Detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri, appresa la notizia, al fine di verificarne la veridicità e di concerto riscontrare gli elementi probanti di tale reato, avviavano mirati controlli, monitorando i luoghi frequentati dal trentenne e predisponendo servizi di osservazione. Proprio tali servizi davano la conferma della notizia acquisita: all’esito della perquisizione eseguita presso l’abitazione del giovane venivano rinvenute modiche quantità di cocaina e crack, numerosi semi di canapa indiana e, nell’attiguo giardino, una pianta ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMorra de Sanctis(Av) – Un trentenne di Morra de Sanctis è statodai Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi poiché ritenuto responsabile difinalizzata allodi sostanze stupefacenti. I Carabinieri, appresa la notizia, al fine di verificarne la veridicità e di concerto riscontrare gli elementi probanti di tale reato, avviavano mirati controlli, monitorando i luoghi frequentati dal trentenne e predisponendo servizi di osservazione. Proprio tali servizi davano la conferma della notizia acquisita: all’esito della perquisizione eseguita presso l’abitazione del giovane venivano rinvenute modiche quantità di cocaina e crack, numerosi semi di canapa indiana e, nell’attiguo giardino, una pianta ...

