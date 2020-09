Clamoroso, El Shaarawy a Formello per trattare con la Lazio! (Di sabato 26 settembre 2020) Clamorosa notizia dal pianeta Lazio. Stephan El Shaarawy ha effettuato un colloquio esplorativo a Formello con la dirigenza biancoceleste. Non tornerà alla Roma, aveva parlato con la Juve, pensa all'... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 26 settembre 2020) Clamorosa notizia dal pianeta Lazio. Stephan Elha effettuato un colloquio esplorativo acon la dirigenza biancoceleste. Non tornerà alla Roma, aveva parlato con la Juve, pensa all'...

ROMA – Colpo Champions cercasi, Inzaghi lo vuole e Lotito lo sa: serve un nuovo giocatore offensivo con caratteristiche diverse da quelle degli attuali attaccanti in rosa, qualcuno in grado di poter d ...

Fiorentina, non solo Piatek: si avvicina El Shaarawy?

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, la società viola starebbe pensando a Stephan El Shaarawy, ex giocatore del Milan ... agevolando quindi un possibile addio e clamoroso ritorno in Serie A.

