Calciomercato Juventus, affare a zero: Inter nel futuro? (Di sabato 26 settembre 2020) La Juventus è stata e continua ad essere protagonista di questa sessione di mercato così particolare. Prima con la questione centravanti, poi risolta con l’arrivo in bianconero di Alvaro Morata. Poi con il mercato in uscita. La Juventus sta cercando di piazzare i giocatori che non rientrano più nel progetto tecnico del nuovo allenatore Andrea Pirlo. Queste operazioni servono principalmente per mettere a posto il bilancio, ma anche per tentare gli ultimi assalti ai colpi di mercato da portare alla corte del mister. I nomi sono tanti, la lista è lunga. Tra questi ci sono Federico Bernardeschi e Douglas Costa, insieme a Mattia De Sciglio, Daniele Rugani e Sami Khedira. Con quest’ultimo si sta lavorando duramente per la rescissione del contratto. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 26 settembre 2020) Laè stata e continua ad essere protagonista di questa sessione di mercato così particolare. Prima con la questione centravanti, poi risolta con l’arrivo in bianconero di Alvaro Morata. Poi con il mercato in uscita. Lasta cercando di piazzare i giocatori che non rientrano più nel progetto tecnico del nuovo allenatore Andrea Pirlo. Queste operazioni servono principalmente per mettere a posto il bilancio, ma anche per tentare gli ultimi assalti ai colpi di mercato da portare alla corte del mister. I nomi sono tanti, la lista è lunga. Tra questi ci sono Federico Bernardeschi e Douglas Costa, insieme a Mattia De Sciglio, Daniele Rugani e Sami Khedira. Con quest’ultimo si sta lavorando duramente per la rescissione del contratto. LEGGI ANCHE:...

DiMarzio : #Juventus, le parole di #Morata in conferenza stampa ?? - tuttosport : #Juve, la #Premier su #Rugani: #Paratici non fa sconti - DiMarzio : #Morata alla #Juve, ci siamo; ultimi dettagli da sistemare. Cifre e formula dell’affare con l’#Atletico - niklucarelli : Chiudere per #Gosens , domattina !!! @juventusfc #juventus #Calciomercato #mercato - Mediagol : #Video Suarez, l'esame truffa e la cittadinanza italiana: le immagini esclusive di La7 da non perdere...… -