Belen Rodriguez e Spinalbese | il web non perdona | la differenza d’età non piace

Leggi su chenews

(Di sabato 26 settembre 2020)finisco nel mirino degli haters che non possono fare a meno di lasciare messaggi piccati sotto uno degli ultimi post.(fonte Instagram @real)Si torna a parlare ancora una volta della showgirl argentina e del suo nuovo compagno con cui fa coppia fissa da diverse settimane anche se la relazione non è stata ancora resa ufficiale. I due si sono trovati nel mirino degli haters che li hanno attaccati sotto uno degli ultimi post del giovane. E’ tornata a sorridere la conduttrice di Tu si que vales che torna in onda questa sera con una nuova puntata ed è tornata a farlo dopo la separazione dal marito Stefano De Martino avvenuta poco prima dell’estate. Tra i due oggi i rapporti ...