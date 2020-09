‘Uomini e Donne’, Giulio Raselli: “Io e Giulia D’Urso non stiamo più insieme” (Video) (Di venerdì 25 settembre 2020) Una delle coppie più amate e discusse degli ultimi tempi ha messo fine alla propria storia: si tratta di Giulia d’Urso e Giulio Raselli. A comunicarlo attraverso un Video pubblicato sul suo profilo Instagram è stato l’ex tronista, il quale dopo settimane di voci ed indiscrezioni che preannunciavano la rottura, ha confermato di non essere più insieme alla sua Giulia. I problemi della copia erano legati soprattutto a divergenze legate al modo di vedere la vita e la relazione. Ecco il Video integrale: L'articolo ‘Uomini e Donne’, Giulio Raselli: “Io e Giulia D’Urso non stiamo più insieme” (Video) proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di venerdì 25 settembre 2020) Una delle coppie più amate e discusse degli ultimi tempi ha messo fine alla propria storia: si tratta did’Urso e. A comunicarlo attraverso unpubblicato sul suo profilo Instagram è stato l’ex tronista, il quale dopo settimane di voci ed indiscrezioni che preannunciavano la rottura, ha confermato di non essere più insieme alla sua. I problemi della copia erano legati soprattutto a divergenze legate al modo di vedere la vita e la relazione. Ecco ilintegrale: L'articolo ‘Uomini e Donne’,: “Io eD’Urso nonpiù insieme” () proviene da Isa e Chia.

PiazzapulitaLA7 : La pandemia ha messo in risalto ancora di più le disuguaglianze che ci sono tra uomini e donne. Tiziana Ferrario… - matteosalvinimi : Grazie a monsignor Vincenzo Paglia per queste parole: sono orgoglioso, con la Lega al governo, di aver ridotto dras… - micheleemiliano : È il momento di prendere una decisione che spetta a me e che non posso delegare a nessun altro: comporre la Giunta… - Teresa02247224 : RT @Sarita_Libre: In pratica l'ultima trovata del Governo #Conte per assicurarsi che uomini, donne e bambini muoiano in mare è vietare ai t… - Imstillyours__ : @Helectras Lo trovo... relatable..? E non sto neanche guardando Uomini e Donne. Sono solo perennemente terrorizzata… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ ‘Uomini e Donne’, chi è l’Alchimista? Sul web impazza una nuova ipotesi! (Foto) Isa e Chia