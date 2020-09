Selena Gomez mostra la cicatrice: «Orgogliosa di ciò che sono» (Di venerdì 25 settembre 2020) Messaggio di body positivity firmato Selena Gomez. La star americana, infatti, ha pubblicato su Instagram una foto in costume dove si vedono chiaramente – all’interno della coscia destra – i segni della delicata operazione alle quale si è sottoposta tre anni fa. «Quando ho subìto il trapianto di rene, ricordo che i primi tempi facevo molta fatica a mostrare la mia cicatrice», ha scritto a margine dell’immagine. Leggi su vanityfair (Di venerdì 25 settembre 2020) Messaggio di body positivity firmato Selena Gomez. La star americana, infatti, ha pubblicato su Instagram una foto in costume dove si vedono chiaramente – all’interno della coscia destra – i segni della delicata operazione alle quale si è sottoposta tre anni fa. «Quando ho subìto il trapianto di rene, ricordo che i primi tempi facevo molta fatica a mostrare la mia cicatrice», ha scritto a margine dell’immagine.

TsunamiKittenz : @NickiHarmony154 Cardi B, Demi Lovato, Selena Gomez - balmoahn : Ho bisogno di qualcuno che canti con me a squarciagola le canzoni di Selena Gomez in macchina - Notiziedi_it : Selena Gomez mostra la cicatrice per la prima volta dopo il trapianto e lancia un messaggio ai fan (foto) - RegalinoV : Selena Gomez mostra la sua cicatrice su Instagram - giulia09791401 : RT @HuffPostItalia: Selena Gomez mostra la cicatrice del suo trapianto di rene: 'Ne sono orgogliosa' -

Ultime Notizie dalla rete : Selena Gomez Selena Gomez e Halsey sono nella lista delle persone più influenti del 2020 MTV.IT Selena Gomez mostra la cicatrice del trapianto: "Oggi sono sicura e fiera"

Prima di Selena Gomez, anche la cantante e attrice Lizzo, 32 anni, ha recentemente fatto un suo forte appello contro il body shaming con un video dei propri allenamenti, condiviso sui social, in rispo ...

Selena Gomez mostra la cicatrice: «Orgogliosa di ciò che sono»

La star americana posta una foto su Instagram in cui si vedono chiaramente i segni del suo trapianto di rene: «All’inizio me ne vergognavo e mi coprivo più che potevo. Oggi mi sento in pace con me ste ...

Prima di Selena Gomez, anche la cantante e attrice Lizzo, 32 anni, ha recentemente fatto un suo forte appello contro il body shaming con un video dei propri allenamenti, condiviso sui social, in rispo ...La star americana posta una foto su Instagram in cui si vedono chiaramente i segni del suo trapianto di rene: «All’inizio me ne vergognavo e mi coprivo più che potevo. Oggi mi sento in pace con me ste ...