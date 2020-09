Samsung presenta lo smartphone S20 FE | quando esce in Italia | prezzo | data di lancio

Leggi su italiasera

(Di venerdì 25 settembre 2020)ha svelato il suo ultimo, una versione ridotta del Galaxy S20 che l’azienda sudcoreana ha lanciato a marzo. L’S20 Fan Edition (FE) è disponibile in sei colori ed è stato progettato in base al feedback dei fan sul precedente dispositivoha svelato il suo ultimo, il Galaxy S20 Fan Edition Il cambiamento principale è che il telefono – rilasciato il mese prossimo – partirà da undi 700 euro.ha affermato che il nuovo telefono offre “tutte le funzionalità del Galaxy S20 per i fan di tutti i tipi”. Tra queste caratteristiche c’è lo stesso processore, la ricarica wireless e una batteria da 4.500 mAh, abbastanza grande da durare tutto ...