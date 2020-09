Ora è anche ufficiale: Arkadiusz Reca in prestito al Crotone (Di venerdì 25 settembre 2020) Vi stiamo raccontando della trattativa per Reca al Crotone da quasi un mese e proprio stamattina vi abbiamo ribadito che è sempre stato la prima scelta dei pitagorici. Ora l’affare è stato ufficializzato: prestito con diritto di riscatto per l’esterno sinistro di proprietà dell’Atalanta. Ecco il comunicato: “Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto dall’Atalanta Bergamasca Calcio le prestazioni sportive del calciatore Arkadiusz Reca. Nato a Chojnice (Polonia) il 17/06/1995, Reca e può agire in qualsiasi posizione sulla fascia sinistra. Dotato di ottima progressione palla al piede e buon dribbling, Arkadiusz grazie a questa qualità ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 25 settembre 2020) Vi stiamo raccontando della trattativa peralda quasi un mese e proprio stamattina vi abbiamo ribadito che è sempre stato la prima scelta dei pitagorici. Ora l’affare è stato ufficializzato:con diritto di riscatto per l’esterno sinistro di proprietà dell’Atalanta. Ecco il comunicato: “Il Football Clubcomunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto dall’Atalanta Bergamasca Calcio le prestazioni sportive del calciatore. Nato a Chojnice (Polonia) il 17/06/1995,e può agire in qualsiasi posizione sulla fascia sinistra. Dotato di ottima progressione palla al piede e buon dribbling,grazie a questa qualità ...

Ultime Notizie dalla rete : Ora anche Nuova Opel Mokka: il suv compatto ora anche 100% elettrico Sport Fanpage Super Cashback, premio fino a 3mila euro per chi paga con la carta: ecco come funziona

Di Maio: “Abbiamo appena iniziato con le riforme. Ora tocca a stipendi parlamentari e voltagabbana”

"Le riforme istituzionali non sono finite, abbiamo appena iniziato. Adesso dovremo mettere fine ai cosiddetti voltagabbana in Parlamento, nella modifica dei regolamenti parlamentari; dovremo mettere m ...

