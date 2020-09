Non paragonate Achille Lauro con Renato Zero! (Di venerdì 25 settembre 2020) Renato Zero e Achille Lauro, due artisti simili ma non uguali – photo credits: meteoweek.comRenato Zero compirà 70 anni il 30 Settembre e non le manda a dire a nessuno. Presenta alla stampa i suoi nuovi lavori che usciranno il 30 Settembre, giorno del suo compleanno, il 30 Ottobre e il 30 Novembre. “Zerosettanta – Volume Tre”, il primo dei tre dischi che il cantautore ha deciso di regalarsi per l’importante celebrazione, sarà un disco che a detta del cantautore romano “conterrà brani rappresentativi di un trascorso che qui vuole ribadire lo sforzo e l’attenzione verso quella coerenza che mi ha sempre contraddistinto”. Quando Renato Zero parla, dobbiamo assolutamente recepire il suo messaggio. Stavolta, senza neanche polemizzare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 25 settembre 2020)Zero e, due artisti simili ma non uguali – photo credits: meteoweek.comZero compirà 70 anni il 30 Settembre e non le manda a dire a nessuno. Presenta alla stampa i suoi nuovi lavori che usciranno il 30 Settembre, giorno del suo compleanno, il 30 Ottobre e il 30 Novembre. “Zerosettanta – Volume Tre”, il primo dei tre dischi che il cantautore ha deciso di regalarsi per l’importante celebrazione, sarà un disco che a detta del cantautore romano “conterrà brani rappresentativi di un trascorso che qui vuole ribadire lo sforzo e l’attenzione verso quella coerenza che mi ha sempre contraddistinto”. QuandoZero parla, dobbiamo assolutamente recepire il suo messaggio. Stavolta, senza neanche polemizzare ...

JJK0SM0S : non paragonate le ship dei bangtan come se fossero i vostri larry perché la tossicità che avete su di loro noi non la vogliamo grazie - blackbladeheart : RT @dvmbledors: non paragonate la vostra vita a ciò che vedete su internet delle vite degli altri. il motivo per cui le vite degli altri vi… - Pavelfloyd : Paolopensiero del mattino: Non penso che la Juve lo prenda ma non paragonate Chiesa a Bernardeschi. Uno lascia il… - zziatizia : @imlouisfav @sirivsblaxk @starvquill @lwnastorta @wolfstargcooc Smettetela non paragonate le due cose vi ritiro la… - fabriz77 : @napolista Sono 2 casi completamente diversi ma siccome non capite un cazzo lo paragonate a Suarez?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Non paragonate Per Jean Todt la crisi della Ferrari non si può paragonare col 1993 ClubAlfa.it Perché Johnson non ha del tutto torto sugli inglesi e la libertà

Da italiana che continua a vivere la pandemia a Londra, il commento di Boris Johnson sulle differenze fra inglesi e italiani è stato sgradevole ma non sorprendente. Ogni popolo ha le sue caratteristic ...

Elezioni regionali, piano con le feste: non è tutto flusso quello che luccica

Paragonare i risultati di elezioni con diversa valenza ... per De Luca in Campania e in Puglia per Emiliano, che non a caso ha messo nella sua lista il virologo Lo Palco, uno dei più esposti ...

Da italiana che continua a vivere la pandemia a Londra, il commento di Boris Johnson sulle differenze fra inglesi e italiani è stato sgradevole ma non sorprendente. Ogni popolo ha le sue caratteristic ...Paragonare i risultati di elezioni con diversa valenza ... per De Luca in Campania e in Puglia per Emiliano, che non a caso ha messo nella sua lista il virologo Lo Palco, uno dei più esposti ...