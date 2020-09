Google Maps ora ti segnala anche i focolai di coronavirus (Di venerdì 25 settembre 2020) Google Maps cambia ancora per mostrarci in tempo reale i focolai di coronavirus. Nell’ultimo aggiornamento, in arrivo su iOS e Android, l’app di navigazione più utilizzata al mondo mostra i dati sull’incidenza del virus a livello nazionale, regionale e locale – quest’ultimo è valido soltanto per le città più grandi – in modo tale da conoscere subito se ci stiamo dirigendo in una zona ad alto rischio di contagio oppure se si tratta di un quartiere o di una città meno colpita dalla diffusione del virus. Come funziona l'opzione Covid-19 Google MapsGoogleBasta selezionare l'opzione Covid-19 all'interno dell'icona «Livelli» in alto a destra nell'applicazione, per accedere alla media ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 25 settembre 2020)cambia ancora per mostrarci in tempo reale idi. Nell’ultimo aggiornamento, in arrivo su iOS e Android, l’app di navigazione più utilizzata al mondo mostra i dati sull’incidenza del virus a livello nazionale, regionale e locale – quest’ultimo è valido soltanto per le città più grandi – in modo tale da conoscere subito se ci stiamo dirigendo in una zona ad alto rischio di contagio oppure se si tratta di un quartiere o di una città meno colpita dalla diffusione del virus. Come funziona l'opzione Covid-19Basta selezionare l'opzione Covid-19 all'interno dell'icona «Livelli» in alto a destra nell'applicazione, per accedere alla media ...

it_enjoysystem : Google Maps e Covid19 , ancora nuove features in arrivo. Sarà possibile vedere sulla mappa i focolai attivi. Legget… - koobicore7 : maró mi si incrociano gli occhi a trovare un appartamento a Seoul con l'aiuto di google maps di cui non mi fido per un cazzo ????? - Luke_like : RT @wireditalia: Google aggiunge un nuovo livello di informazioni sulla sua app Google Maps per mostrare direttamente sulla mappa le inform… - gyupiro : Ma Fulvio/Flavio è affiliato con Google Maps praticamente #gfvip - fatuciuccio : @lucip1985 @paglialunga00 E come la mettiamo con i satelliti che girano attorno alla terra e la fotografano? per co… -