Fitto è positivo al coronavirus. L'europarlamentare dice di essere asintomatico e chiede una tregua agli hater

Brutta sorpresa per Raffaele Fitto che, con un messaggio su Facebook, ha annunciato la propria positività al coronavirus. "Dopo aver ricevuto, mercoledì scorso, la notizia da parte di un mio stretto collaboratore della sua positività al test covid-19 ho chiesto immediatamente alla Asl di essere sottoposto a tampone insieme alla mia famiglia. Solo io e mia moglie siamo risultati positivi anche se al momento senza sintomi", si legge sulla pagina personale dell'europarlamentare di Fratelli d'Italia e candidato sconfitto alla presidenza di Regione Puglia per il centrodestra. "Continuerò ovviamente la quarantena fino a nuove indicazioni da parte delle autorità sanitarie. Ciao a tutti e a presto. P.S.: spero che almeno su questo gli odiatori professionisti si prendano una pausa."

