Ultimo è 1° ovunque, con 22 Settembre domina tutte le classifiche (Di giovedì 24 settembre 2020) In meno di 24 ore, il nuovo singolo di Ultimo raggiunge la posizione numero 1 nelle classifiche digitali. Su Spotify, Apple Music e iTunes, 22 Settembre balza immediatamente al primo posto dei brani più ascoltati e scaricati del giorno in Italia. Nel giorno della pubblicazione del brano è stato pubblicato anche il video ufficiale, balzato al primo posto delle tendenze su YouTube. Il ritorno in musica di Ultimo lo porta direttamente al primo posto di tutte le classifiche! Protagonisti del video ufficiale di 22 Settembre sono gli attori Marco Giallini e Ludovica Martino, quest’ultima conosciuta per essere tra gli attori principali della serie TV di successo Skam Italia. In poco più di un giorno di disponibilità, il video è ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 24 settembre 2020) In meno di 24 ore, il nuovo singolo diraggiunge la posizione numero 1 nelledigitali. Su Spotify, Apple Music e iTunes, 22balza immediatamente al primo posto dei brani più ascoltati e scaricati del giorno in Italia. Nel giorno della pubblicazione del brano è stato pubblicato anche il video ufficiale, balzato al primo posto delle tendenze su YouTube. Il ritorno in musica dilo porta direttamente al primo posto dile! Protagonisti del video ufficiale di 22sono gli attori Marco Giallini e Ludovica Martino, quest’ultima conosciuta per essere tra gli attori principali della serie TV di successo Skam Italia. In poco più di un giorno di disponibilità, il video è ...

