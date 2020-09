Ultime Notizie Roma del 24-09-2020 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 settembre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione giovedì 24 settembre in studio Ferrigno in Campania scatta da oggi è fino al 4 ottobre l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto il presidente della regione è De Luca firmato l’ordinanza dopo la riunione dell’Unità di crisi che va su tutto il territorio regionale per 10 giorni fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in base all’andamento del contagio occorre ripristinare immediatamente comportamenti irresponsabili a maggior ragione con la natura delle scuole se vogliamo evitare chiusure generalizzate ha detto né Luca è necessario il massimo rigore e ci sono progressi significativi nelle condizioni di Alex Zanardi A fronte dei quali medici riva Comunque il permanere di un quadro clinico generale complesso sulla cui ...