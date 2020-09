Temptation Island | una nuova coppia pronta a partecipare al reality

Leggi su curiosauro

(Di giovedì 24 settembre 2020) Unaa sbarcare all’ Is Morus Relais, in Sardegna, dove prenderanno il posto di Sofia e Amedeo al programma “”. La prossima settimana sull’Is Morus Relasi, in Sardegna, èa sbarcare unache prenderà il posto di Sofia e Amedeo. Questi ultimi sono usciti dopo pochi giorni … L'articolo Curiosauro.