Temptaion Island 8 | Davide Varriale | “Serena non ha saputo gestire la libertà che le ho dato”

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 24 settembre 2020) A Temptation8 nuovo 'show' diche, parlando della fidanzata Serena, usa espressioni che irritano nuovamente gli spettatori del programma.non demorde e anche nella seconda puntata di Temptation8 insiste con affermazioni vergognose verso la sua compagna che, a suo dire, non avrebbela libertà che lui le ha concesso. Il concorrente napoletano ieri sera è finito per la seconda volta in tendenza sui social e anche questa volta per qualcosa che ha detto parlando, a sproposito, della sua fidanzata Serena. La scorsa settimanaaveva turbato gli ascoltatori con un discorso su Serena dove, tra le tante cose, aveva affermato "l'ho fatta cancellare dai social, ...