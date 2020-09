Suarez, il ds della Juve Paratici avrebbe chiesto all'Università di 'risolvere il problema' (Di giovedì 24 settembre 2020) Sarebbe stato direttamente il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici a chiedere di risolvere il problema dell' esame di italiano di Luis Suarez . Secondo quanto riportato da alcuni ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 24 settembre 2020) Sarebbe stato direttamente il direttore sportivontus Fabioa chiedere diildell' esame di italiano di Luis. Secondo quanto riportato da alcuni ...

Corriere : Suarez e l’esame di italiano, l’accordo con la legale della Juve: «Vi porteremo altri stranieri» - ZZiliani : Mi sorprendo per lo scarso livello d’indignazione del Palazzo (e della politica) per lo scandalo-Suarez; poi mi vie… - Corriere : ?? La richiesta di risolvere il problema dell’esame di italiano del calciatore Luis Suarez sarebbe arrivata direttam… - libi_bozza : @Pistogolblasta2 Eh ma Suarez era un ex obiettivo della Sampdoria ....responsabilità ex equo - maxdigioia69 : @HuffPostItalia assolutamente irrefragabile. Non sono uno smargiasso e credo che il tutto sia nato per pura nequizi… -