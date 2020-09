Suarez e la scelta dell’Atletico: «Ne ho parlato con Godin e Griezmann» (Di giovedì 24 settembre 2020) Luis Suarez in conferenza stampa ha spiegato i motivi della scelta che lo hanno portato all’Atletico Madrid Luis Suarez, attraverso una conferenza stampa, ha detto addio al mondo Barcellona. Il Pistolero ha parlato anche dei motivi che lo hanno portato a scegliere l’Atletico Madrid. «Vado all’Atletico con voglia e ambizione, mi piace questa nuova sfida. Quando il Barcellona mi ha detto che non contava più su di me ho ricevuto molte chiamate. Ma io sentivo che potevo andare in una squadra che potesse competere al massimo livello. E così siamo arrivati ad un accordo con l’Atletico. Ho parlato con tanti giocatori, anche con Diego Godin e Griezmann. Me ne vado in una squadra molto competitiva, una squadra che lotta per la ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Luisin conferenza stampa ha spiegato i motivi dellache lo hanno portato all’Atletico Madrid Luis, attraverso una conferenza stampa, ha detto addio al mondo Barcellona. Il Pistolero haanche dei motivi che lo hanno portato a scegliere l’Atletico Madrid. «Vado all’Atletico con voglia e ambizione, mi piace questa nuova sfida. Quando il Barcellona mi ha detto che non contava più su di me ho ricevuto molte chiamate. Ma io sentivo che potevo andare in una squadra che potesse competere al massimo livello. E così siamo arrivati ad un accordo con l’Atletico. Hocon tanti giocatori, anche con Diego. Me ne vado in una squadra molto competitiva, una squadra che lotta per la ...

ZZiliani : Concludendo. De Laurentiis manda a picco i piani della Juve e perde 25 milioni (ma può ancora vendere Milik all’est… - GaProfgio : RT @LucianoMoggi: ' #Suarez non è mai interessato alla #Juventus, la prima scelta era #Dzeko' - DaniOrgoglioGob : @LucianoMoggi La prima scelta da agosto era Morata effettivamente, poi richieste troppo alte hanno fatto girare la… - mrighetti1967 : RT @LucianoMoggi: ' #Suarez non è mai interessato alla #Juventus, la prima scelta era #Dzeko' - Jjuventushare : RT @LucianoMoggi: ' #Suarez non è mai interessato alla #Juventus, la prima scelta era #Dzeko' -

Ultime Notizie dalla rete : Suarez scelta Luis Suarez e la scelta dell'Atletico Madrid: "Prima del sì ho parlato con Godin e Griezmann" TUTTO mercato WEB Suarez e la scelta dell’Atletico: «Ne ho parlato con Godin e Griezmann»

Luis Suarez, attraverso una conferenza stampa, ha detto addio al mondo Barcellona. Il Pistolero ha parlato anche dei motivi che lo hanno portato a scegliere l’Atletico Madrid. «Vado all’Atletico con v ...

Suarez in lacrime, lascia il Barcellona: «Tante notizie inventate su di me»

Nell’occhio del ciclone in Italia per l’esame all’Università degli stranieri di Perugia, Luis Suarez oggi ha detto addio ufficialmente al Barcellona con una conferenza stampa al Camp Nou con il suo or ...

Luis Suarez, attraverso una conferenza stampa, ha detto addio al mondo Barcellona. Il Pistolero ha parlato anche dei motivi che lo hanno portato a scegliere l’Atletico Madrid. «Vado all’Atletico con v ...Nell’occhio del ciclone in Italia per l’esame all’Università degli stranieri di Perugia, Luis Suarez oggi ha detto addio ufficialmente al Barcellona con una conferenza stampa al Camp Nou con il suo or ...