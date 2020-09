Servono davvero tutte queste opinioni? (Di giovedì 24 settembre 2020) Giorni fa, nel corso della trasmissione #Cartabianca, è andato in scena uno spettacolo particolarmente penoso quando lo scrittore Mauro Corona si è rivolto così alla conduttrice Bianca Berlinguer: “Stia zitta una buona volta, gallina”.Quasi nello stesso momento, sulla concorrenza - DiMartedì, La7 - è andato in onda qualcosa di simile, non nella volgarità quanto nel suo senso profondo. Alessandro Sallusti, direttore del Giornale, si è infatti rivolto alla giornalista di Repubblica Concita De Gregorio chiamandola per nome mentre sino a quel momento per i colleghi maschi aveva utilizzato il cognome. La giornalista lo ha fatto notare, ponendo implicitamente la questione di una certa condiscendenza che usano gli uomini nei confronti delle donne. Tuttavia, l’evidenza non è stata colta - non viene colta quasi mai ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 24 settembre 2020) Giorni fa, nel corso della trasmissione #Cartabianca, è andato in scena uno spettacolo particolarmente penoso quando lo scrittore Mauro Corona si è rivolto così alla conduttrice Bianca Berlinguer: “Stia zitta una buona volta, gallina”.Quasi nello stesso momento, sulla concorrenza - DiMartedì, La7 - è andato in onda qualcosa di simile, non nella volgarità quanto nel suo senso profondo. Alessandro Sallusti, direttore del Giornale, si è infatti rivolto alla giornalista di Repubblica Concita De Gregorio chiamandola per nome mentre sino a quel momento per i colleghi maschi aveva utilizzato il cognome. La giornalista lo ha fatto notare, ponendo implicitamente la questione di una certa condiscendenza che usano gli uomini nei confronti delle donne. Tuttavia, l’evidenza non è stata colta - non viene colta quasi mai ...

Quando hai in casa una piccola hot-hatch del calibro di Fiesta ST, è “facile” trasformare un crossover come Puma, che sportiveggiante di per sé lo è già nel design, in Ford Puma ST. Servivano i cavall ...

