Qualificazioni Roland Garros 2020 | programma e orari venerdì 25 settembre

(Di giovedì 24 settembre 2020) Ile l’ordine di gioco degli italiani nella giornata di venerdì 25al. Marco Cecchinato proverà a raggiungere Lorenzo Giustino nel tabellone principale maschile, mentre in campo femminile si giocheranno l’accesso al main-draw Sara Errani, Giulia Gatto-Monticone e Martina Trevisan. COURT 14Ore 10:00 – Tereza Martincova vs Sara Errani COURT 9 Ore 10:00 – Mayar Shefir vs Giulia Gatto-Monticone COURT 12 Ore 10:00 – Marco Cecchinato vs Kimmer Coppejans COURT 11 Ore 10:00 – Astra Sharma vs Martina Trevisan