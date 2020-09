MotoGP, Vinales: 'Mi piacerebbe avere una Academy come quella di Rossi' (Di giovedì 24 settembre 2020) La vittoria nell'ultima gara andata in scena a Misano lo fa essere di certo ottimista per il GP di Barcellona , ma Maverick Vinales riuscirà domenica a segnare una doppietta? Chissà, nel 2019 il ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 24 settembre 2020) La vittoria nell'ultima gara andata in scena a Misano lo fa essere di certo ottimista per il GP di Barcellona , ma Maverickriuscirà domenica a segnare una doppietta? Chissà, nel 2019 il ...

SkySportMotoGP : ?? VINALES SI PRENDE MISANO? ?? Caduta per Bagnaia, 1° in fuga a 7 giri dal termine ? Penalizzato Quartararo ? 1?????… - SkySportMotoGP : Allenamento al Ranch ieri per @ValeYellow46 e @mvkoficial12: la foto e il messaggio sui social #SkyMotori #MotoGP… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #MotoGP #Viñales: 'La priorità è partire davanti'. #Mir: 'Voglio sempre il podio' - F1inGenerale_ : #MotoGP | #CatalanGP - Conferenza stampa, #Vinales: 'Il campionato rimarrà aperto a lungo' #F1inGenerale - Gazzetta_it : #MotoGP #Viñales: 'La priorità è partire davanti'. #Mir: 'Voglio sempre il podio' -