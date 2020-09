M5S: ‘ribelli’ scrivono memoria a probiviri, taglio parlamentari non nel programma/Adnkronos (Di giovedì 24 settembre 2020) Roma, 24 set. (Adnkronos) – Hanno dieci giorni per rispondere. Lo faranno, con ogni probabilità, giovedì della settimana prossima. Gli 8 ribelli del referendum, ovvero i parlamentari grillini che hanno espresso pubblicamente il loro no al taglio di deputati e senatori, sono finiti nel mirino dei probiviri del Movimento, che hanno avviato la procedura disciplinare contro di loro. Tra questi figurano Andrea Colletti, Marinella Pacifico, Elisa Siragusa, Mara Lapia, Mattia Mantero. Rischierebbero addirittura il ‘cartellino rosso’, hanno dieci giorni di tempo per inviare le ‘controdeduzioni’. Anche se la convinzione diffusa è che alla fine la spunteranno: “tra gli otto ci sono due senatori”, ovvero Mantero e Pacifico, “non metterebbero mai a rischio i ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 24 settembre 2020) Roma, 24 set. () – Hanno dieci giorni per rispondere. Lo faranno, con ogni probabilità, giovedì della settimana prossima. Gli 8 ribelli del referendum, ovvero igrillini che hanno espresso pubblicamente il loro no aldi deputati e senatori, sono finiti nel mirino deidel Movimento, che hanno avviato la procedura disciplinare contro di loro. Tra questi figurano Andrea Colletti, Marinella Pacifico, Elisa Siragusa, Mara Lapia, Mattia Mantero. Rischierebbero addirittura il ‘cartellino rosso’, hanno dieci giorni di tempo per inviare le ‘controdeduzioni’. Anche se la convinzione diffusa è che alla fine la spunteranno: “tra gli otto ci sono due senatori”, ovvero Mantero e Pacifico, “non metterebbero mai a rischio i ...

