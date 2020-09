Giani festeggia con Zinga e Renzi: «Un assessorato anche alla Sinistra» (Di giovedì 24 settembre 2020) Firenze, il neo governatore al Mandela con gli ex “nemici” Il segretario: «Eugenio? Mai dubitato che potesse perdere» Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 24 settembre 2020) Firenze, il neo governatore al Mandela con gli ex “nemici” Il segretario: «Eugenio? Mai dubitato che potesse perdere»

FIRENZE. Alla fine dice che il suo governo «non sarà fiorentinocentrico» e la sua Toscana «mai a due o tre velocità», ma una e indissolubile. Che la sua «vittoria è la vittoria della democrazia» e non ...

Il risultato dell’Election day dà ossigeno, ma non risolve i problemi della maggioranza, chiamata a misurarsi con la prova concreta dei temi e dei numeri in Parlamento. Primo banco di prova, il voto d ...

