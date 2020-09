Cgil-Cisl: basta aggressioni a Polizia Locale (Di giovedì 24 settembre 2020) Roma – “Una nuova aggressione verbale e fisica all’Aeroporto di Fiumicino nei confronti di un agente della Polizia Locale di Fiumicino colpevole di voler far rispettare le regole e le norme agli autisti dei veicoli per il noleggio con conducente ma soprattutto per contrastare gli abusivi che quotidianamente stazionano all’aeroporto.” “Nella giornata di ieri 22 settembre durante un normale controllo nell’aeroporto di Fiumicino un’agente della Polizia Locale e’ stato aggredito, con una prognosi di 5 giorni, da un procacciatore di clienti per tale servizio che non ha tollerato i controlli che stava effettuando la Polizia Locale sui voucher dei pochi viaggiatori che purtroppo in questo difficile momento per il nostro Paese legato ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 24 settembre 2020) Roma – “Una nuova aggressione verbale e fisica all’Aeroporto di Fiumicino nei confronti di un agente delladi Fiumicino colpevole di voler far rispettare le regole e le norme agli autisti dei veicoli per il noleggio con conducente ma soprattutto per contrastare gli abusivi che quotidianamente stazionano all’aeroporto.” “Nella giornata di ieri 22 settembre durante un normale controllo nell’aeroporto di Fiumicino un’agente dellae’ stato aggredito, con una prognosi di 5 giorni, da un procacciatore di clienti per tale servizio che non ha tollerato i controlli che stava effettuando lasui voucher dei pochi viaggiatori che purtroppo in questo difficile momento per il nostro Paese legato ...

