Calciomercato Monza: in arrivo Kevin Prince Boateng, i dettagli (Di giovedì 24 settembre 2020) Calciomercato Monza: colpo da Serie A per il club brianzolo. Trattativa in chiusura per Kevin Prince Boateng. I dettagli Colpo da Serie A per il Monza di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi. È in arrivo, infatti, Kevin Prince Boateng dalla Fiorentina. Come riporta Gianluca Di Marzio il calciatore è atteso in città tra oggi e domani per le visite mediche e la firma sul contratto. Dopo l’esperienza al Besitkas in prestito dalla Fiorentina il giocatore dunque è pronto a ripartire dalla Serie B e nel club in cui ritrova Galliani e Berlusconi dopo gli anni al Milan. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 settembre 2020): colpo da Serie A per il club brianzolo. Trattativa in chiusura per. IColpo da Serie A per ildi Adriano Galliani e Silvio Berlusconi. È in, infatti,dalla Fiorentina. Come riporta Gianluca Di Marzio il calciatore è atteso in città tra oggi e domani per le visite mediche e la firma sul contratto. Dopo l’esperienza al Besitkas in prestito dalla Fiorentina il giocatore dunque è pronto a ripartire dalla Serie B e nel club in cui ritrova Galliani e Berlusconi dopo gli anni al Milan. Leggi su Calcionews24.com

