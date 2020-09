Buddy Valastro | incidente per il Boss delle torte | finisce in ospedale

(Di giovedì 24 settembre 2020)in, ilha avuto un terribile, come sta e cosa è successo al noto volto di Real Time?Fonte Foto: Facebook @È quasi impossibile non conoscere, il noto volto di Real Time si è fatto conoscere con il programma Ilche racconta le vicende del suo negozio di pasticceria ad Hoboken, New York. Qui facciamo la conoscenza die di tutta la sua numerosa famiglia. Proprio il noto pasticcere è stato coinvolto in un ...

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Il #boss delle torte #buddy valastro vittima di un #incidente, il post su Facebook dall'ospedale - ilmessaggeroit : Il #boss delle torte #buddy valastro vittima di un #incidente, il post su Facebook dall'ospedale - donetzka13 : Buddy Valastro, estrela do reality 'Cake Boss', chef,sofre acidente grave - ISTOÉ Independente - DiarioLaPrensa : Buddy Valastro, de 'Cake Boss', casi pierde una mano en un accidente - EuropaReal : Buddy Valastro, estrela do reality 'Cake Boss', sofre acidente grave - ISTOÉ Independente -

Ultime Notizie dalla rete : Buddy Valastro

Buddy Valastro in ospedale dopo “terribile incidente”, mano e braccio bloccati sulla pista da bowling che il Boss delle torte tiene in casa.. Il Boss delle Torte Buddy Valastro ha rischiato davvero gr ...Buddy Valastro, il 'boss delle torte', è stato coinvolto in un incidente 'domestico'. In base a quanto riportato dal portale Tmz il pasticciere, diventato in pochi anni una star della tv grazie ai pro ...