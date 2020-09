BCE, arrivano prestiti a pioggia ultraconvenienti per le banche: tasso a -1% (Di giovedì 24 settembre 2020) (Teleborsa) – La BCE è pronta a un nuovo round di finanziamenti super economici per spingere le banche dell’area Euro ad aumentare la liquidità di imprese e famiglie. Secondo quanto riporta Bloomberg, infatti, i TLTROs di oggi vedranno infatti offrire agli istituti finanziari prestiti a lungo termine con un tasso di interesse che arriverà fino al -1%. Questo significa che la Banca Centrale Europea remunererà i finanziamenti, a patto che questo denaro venga poi versato nell’economia reale. I TLTROs (Targeted Longer-Term Refinancing Operations, TLTRO) sono, appunto, programmi relativi alle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine che da marzo, in concomitanza con la crisi da Coronavirus, hanno visto allentate le loro condizioni di applicazione e rappresentano uno degli ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 24 settembre 2020) (Teleborsa) – La BCE è pronta a un nuovo round di finanziamenti super economici per spingere ledell’area Euro ad aumentare la liquidità di imprese e famiglie. Secondo quanto riporta Bloomberg, infatti, i TLTROs di oggi vedranno infatti offrire agli istituti finanziaria lungo termine con undi interesse che arriverà fino al -1%. Questo significa che la Banca Centrale Europea remunererà i finanziamenti, a patto che questo denaro venga poi versato nell’economia reale. I TLTROs (Targeted Longer-Term Refinancing Operations, TLTRO) sono, appunto, programmi relativi alle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine che da marzo, in concomitanza con la crisi da Coronavirus, hanno visto allentate le loro condizioni di applicazione e rappresentano uno degli ...

(Teleborsa) - La BCE è pronta a un nuovo round di finanziamenti super economici per spingere le banche dell'area Euro ad aumentare la liquidità di imprese e famiglie. Secondo quanto riporta Bloomberg, ...

Come sarà il vertice della Popolare di Bari benedetto dalla Bce

Fatti, numeri e scenari sulla Popolare di Bari: ai vertici andranno – secondo le indiscrezioni giornalistiche – Bernardo Mattarella (numero uno dell’azionista di controllo Mcc) e Giampiero Bergami (ex ...

(Teleborsa) - La BCE è pronta a un nuovo round di finanziamenti super economici per spingere le banche dell'area Euro ad aumentare la liquidità di imprese e famiglie. Secondo quanto riporta Bloomberg, ...