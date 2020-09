29 anni fa usciva Nevermind dei Nirvana, l’antonomasia del grunge (Di giovedì 24 settembre 2020) Nevermind dei Nirvana è quella combinazione di parole che si accendono come farebbe una luce al neon quando si preme un interruttore: “tac”, dunque “luce”. “grunge”, dunque “Nevermind”. Con ragione, infatti, il disco portò la scuola di pensiero di Seattle alle masse e da quel momento la storia del rock entrò in una nuova era. Il 1991 è l’anno zero, perché il 24 settembre di 29 anni fa Kurt Cobain, Krist Novoselic e il nuovo batterista Dave Grohl furono proiettati senza preavviso nel mondo mainstream con un genere che trovava un pubblico ancora impreparato, ma affamato di novità emozionali. Nevermind ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 24 settembre 2020)deiè quella combinazione di parole che si accendono come farebbe una luce al neon quando si preme un interruttore: “tac”, dunque “luce”. “”, dunque “”. Con ragione, infatti, il disco portò la scuola di pensiero di Seattle alle masse e da quel momento la storia del rock entrò in una nuova era. Il 1991 è l’anno zero, perché il 24 settembre di 29fa Kurt Cobain, Krist Novoselic e il nuovo batterista Dave Grohl furono proiettati senza preavviso nel mondo mainstream con un genere che trovava un pubblico ancora impreparato, ma affamato di novità emozionali....

fanpage : Il 22 settembre 1994 usciva in tv Friends, la serie simbolo degli anni '90 #Friends26 - WeCinema : Ben 61 anni fa usciva nelle sale italiane ‘A qualcuno piace caldo’. Il cult intramontabile di Billy Wilde d’ispiraz… - SkyTG24 : 30 anni fa usciva in Italia Quei Bravi Ragazzi: l'enciclopedia dei film di gangster - sicilianpost : 24 settembre 1991 ESCE NEVERMIND 28 anni fa usciva il secondo album dei Nirvana: 12 tracce e una ghost-track in cu… - tommospidey : @donutbeshy Ciao, nessun disturbo! Io l’ho presa ormai quattro anni fa quindi non ricordo alla perfezione tutto ma… -

Ultime Notizie dalla rete : anni usciva Nirvana, 29 anni fa usciva “Nevermind”. La storia dell’album (seconda parte) Rockol.it Dylan McDermott: 10 cose che non sai sull’attore

Anni 70 Buon Compleanno Cine hi tech Cinefilos bulès Cinema e Storia Film Romantici Gli Invisibili Horror e dintorni Fantasy e Sci-fi Si ride in sala Un film DOC Visioni in Corto Festival Academy ...

Pensioni anticipate: i criteri per ottenere l’uscita entro la fine del 2020

Il confronto in essere sulle pensioni tra governo e sindacati sembra destinato a produrre importanti proroghe per le opzioni in scadenza entro il termine dell’anno. Un riordino profondo del settore pr ...

Anni 70 Buon Compleanno Cine hi tech Cinefilos bulès Cinema e Storia Film Romantici Gli Invisibili Horror e dintorni Fantasy e Sci-fi Si ride in sala Un film DOC Visioni in Corto Festival Academy ...Il confronto in essere sulle pensioni tra governo e sindacati sembra destinato a produrre importanti proroghe per le opzioni in scadenza entro il termine dell’anno. Un riordino profondo del settore pr ...